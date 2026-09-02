Dodelijk slachtoffer gewelddadige schietpartij in Overasselt is paardenliefhebber Berry Leenders (51)

Het Gelderse dorpje Overasselt werd in de nacht van maandag op dinsdag opgeschrikt door geweervuur. Een grote groep gemaskerde mannen liep over straat, deels met zware vuurwapens. Het zou gaan om internationaal druggeweld. Het dodelijke slachtoffer van de extreem geweldadige schietpartij in Overasselt is Berry Leenders (51) uit Wijchen. Een groot paardenliefhebber en sinds kort beveiliger van Jan ‘Jantje’ G waarnaar de schutters op zoek waren.
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Bron: Horses.nl
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