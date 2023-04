Drachtige merrie geblesseerd door laagvliegende Chinook-helikopter

De eigenaren van Stal Kampinga Sporthorses in het Utrechtse Kedichem zijn er helemaal klaar mee: Chinook-helikopters van de Koninklijke Luchtmacht die tijdens oefeningen laag over hun terrein vliegen. De paarden schrikken ervan, met afgelopen week een lelijke val van een drachtige merrie als gevolg.

“Vlieg alsjeblieft niet over de paarden heen”, roepen de eigenaren op. “Onze paarden schrikken hier elke keer van. Wat als het gebeurt met een ruiter op de rug. Het is wachten op het eerste grote ongeluk!”, schrijven ze op Facebook.

Boxrust

De staleigenaren begrijpen niet dat de Luchtmacht elke dag ‘roekeloos’ over de paarden vliegt. Woensdag ging een drachtige merrie onderuit met een kniewond als gevolg. De merrie is gehecht en moet twee weken boxrust houden totdat de hechtingen eruit kunnen.

Hart vast

“Dat ze moeten oefenen, kunnen we wel begrijpen, maar onze paarden schrikken hier elke keer van”, vervolgen ze. “Ze vliegen wel regelmatig over. Wel een paar keer per week. Als ik ze dan hoor aankomen, houd ik mijn hart alweer vast.”

Niet altijd te voorkomen

Defensie laat aan Hart van Nederland weten op de hoogte te zijn van het incident. “Onze helikopterbemanningen proberen tijdens hun vluchten zo veel mogelijk rekening te houden met bebouwing en dieren op de grond. Dat daarbij soms overlast of schade ontstaat is helaas niet altijd te voorkomen.”

Melding

“De helikopterbemanning heeft in dit geval tijdens het vliegen, bij de genoemde manege, gezien dat een paard uitgleed en deze locatie gemarkeerd en dit bij terugkomst gemeld. De melding wordt intern gedeeld met een aantal afdelingen waaronder sectie Claims van Juridische Zaken Defensie”, aldus de woordvoerder.

Hoger vliegen geen optie

Volgens de woordvoerder is het laagvliegen juist een van de belangrijke vaardigheden die de helikopterbemanningen moeten trainen. “Zeker met een helikopter ben je kwetsbaar in vijandelijk gebied en laag vliegen vormt een deel van de eigen bescherming.” Daarom is een stuk hoger vliegen volgens de woordvoerder geen optie.

Bron: FB / Hart van Nederland