Drachtige Totilas-dochter Marywood Tarpania vermist: vrees voor verdrinking

Ab en Annet de Lange, die in Swifterbant Tarpania Stable runnen, zijn de Totilas-dochter Marywood Tarpania (uit de bekende merrie Hollywood Tarpania v. Fürst Romancier) kwijt. De vijfjarige merrie brak in de nacht van dinsdag op woensdag met verschillende andere paarden los, maar in tegenstelling tot de andere paarden is de drachtige merrie nog niet teruggevonden.

In totaal braken woensdagmorgen om 03.00 uur zeven paarden van Tarpania Stable uit. Zes paarden werden op diezelfde dag teruggevonden in een weiland in de buurt, maar Marywood Tarpania is nog altijd vermist. Er is met onder meer een drone gezocht naar de merrie, maar dat heeft niets opgeleverd. Er wordt gevreesd dat de merrie verdronken is.