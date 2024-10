Drama in Frankrijk: Amazone bewusteloos achtergelaten, paard doodgestoken

Een week geleden heeft zich in het Franse Bon-Encontre een drama afgespeeld. Een ervaren amazone werd tijdens het maken van een buitenrit op agressieve wijze door twee mannen benaderd. De 26-jarige amazone raakte bewusteloos na de val van haar paard en toen ze bijkwam, trof ze haar dertienjarige Engelse volbloed-merrie verderop in een plas bloed dood aan. De merrie had zeven steekwonden.