Draver ‘Us Derek’ is niet meer

De bekende draver Derek Buitenzorg is overleden. Dat zegt Hans Sinnige van de drafbaan in Wolvega tegen Omrop Fryslân. Derek werd bekend nadat hij in 2011 gered werd van de slacht, maar volgens Sinnige is hij daar nu toch beland. Derek werd als jong paard gekocht door verslaggever Gerrit de Boer en zijn collega's van de sportredactie van Omrop Fryslân. Hij kreeg een eigen realityserie en won in totaal 10.000 euro aan prijzengeld.

Het paard kreeg een eigen realitysoap in een sportprogramma op televisie: Us Derek. Met de aankoop van het paard kon Omrop Fryslân het reilen en zeilen in de paardensport van dichtbij laten zien, van trainingen tot tandarts en zelfs de castratie, hetgeen de Friese verslaggever een beetje te gortig werd. Derek kreeg een eigen glossy, op fandagen wilde iedereen met hem op de foto en de band Die Twa maakte een kerstlied over hem.

Verkocht als rijpaard

Naar zijn draverscarrière werd Derek verkocht als rijpaard, maar dat was kennelijk geen succes en hij werd naar verluidt meermaals doorverkocht. Uiteindelijk is hij volgens Sinnige voor 700 euro verkocht door zijn laatste eigenaar. “Dan weten we het wel. Dan is het de slacht,” zegt hij. “Normaal was Derek geen jaar oud geworden. Nu heeft hij twee koersen gewonnen, en een eigen soap gehad. Ik ken genoeg paarden die die mazzel niet hebben.” Of Derek daadwerkelijk naar de slacht is of dat dit alleen gebaseerd is op zijn verkoopprijs, blijft een beetje onduidelijk. Op zijn eigen Facebookpagina is in elk geval sinds november 2020 niets meer gepost.

Bron: Omrop Fryslân (volg link voor video’s) / Facebook