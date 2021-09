Dressuuramazone Olga Safronova ontvlucht vaderland

De Wit-Russische dressuuramazone Olga Safronova is overgelopen naar Polen. De amazone zou kritiek geuit hebben op de president van Wit-Rusland, Aleksandr Loekasjenko. Hij wordt gezien als de laatste dictator in Europa.

Polen heeft de amazone inmiddels een humanitair visum verstrekt. Drie van haar paarden zijn veilig in een stal in de buurt van Warschau ondergebracht, zo melden Poolse media.

Internationale Grand Prix

Safronova kwam met Sandro d’Amour (San Amour x Rubinstein) uit in de internationale Grand Prix, de laatste keer vorig jaar oktober op de Wereldbekerkwalificatie in Zakrzow. Daar werden ze derde in de Grand Prix (70,522%) en zevende in de kür (71,300%). In 2019 nam de combinatie deel aan de Wereldbekerfinale in Gothenburg.

OS Tokio

Safronova was voor Wit-Rusland gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Tokio, maar verscheen daar om onduidelijke redenen niet aan de start. Volgens Poolse media zou haar eigen federatie haar niet naar Tokio willen sturen en kwam er een verhaal naar buiten dat er doping in het spel was. De amazone liet daarop testen in Polen uitvoeren en daar zou uit zijn gekomen dat haar paarden doping-negatief waren.

Zwarte lijst

De amazone liet zich daarna kritisch uit over de gang van zaken en kwam in haar eigen land op een zwarte lijst van ‘verraders van het moederland’.

Sprintster Timanovskaja

Het is niet de eerste keer dat een atleet Wit-Rusland ontvlucht. Eerder deze zomer kwam sprintster Kristina Timanovskaja in opspraak. Ze werd naar eigen zeggen tegen haar wil uit het team gezet, omdat ze geweigerd had om de 4×400 estafette te lopen. Een atletieknummer waar ze helemaal niet voor getraind had. Timanovskaja weigerde om op het vliegtuig naar Wit-Rusland te stappen en vroeg een humanitair visum aan in de Poolse ambassade in Tokio.

