Dressuurpaard brengt nu als ‘Dokter Peyo’ grote vreugde in ziekenhuis

De vijftienjarige hengst Peyo en zijn ruiter Hassen Bouchakour deden ooit mee aan dressuurwedstrijden. Nu doen ze hun ronde in een Frans ziekenhuis, waar ze vaak tot het einde toe bij zieke mensen blijven.

Verschillende ziekenhuizen hebben therapiehonden in dienst om patiënten te troosten en op te beuren, maar in het ziekenhuis van Calais in Noord-Frankrijk wandelt een ander soort therapiedier door de gangen. Want Peyo is een 15-jarig dressuurpaard dat vroeger onder Hassen Bouchakour uitkwam in de dressuursport. Het was tijdens dressuurshows dat Bouchakour voor het eerst Peyo’s neiging opmerkte om zieken te verzorgen. Nu kalmeert Peyo zowel patiënten als hun familieleden.

Zieken en bejaarden

Bouchakour zegt dat Peyo zelfs op wedstrijden contact leek te zoeken met mensen die het lichamelijk of geestelijk moeilijk hadden. Dit bracht Bouchakour op het idee om Peyo voor te bereiden op het bezoeken van zieken en bejaarden. Hij werkte eraan om het paard te laten wennen aan lawaai en verschillende vloerniveaus, zodat Peyo zich meer op zijn gemak zou voelen in ziekenhuizen en herstellingsoorden.

Speciale gave

‘Dokter Peyo’, zoals hij bekend staat bij het ziekenhuispersoneel, lijkt een speciale gave te hebben voor het opsporen van zieken of gewonden. In het ziekenhuis gaat Peyo van deur tot deur in het palliatieve care center, een faciliteit voor terminaal zieken. Peyo vertelt zijn trainer welke kamer hij in wil door te stoppen of zijn been op te tillen. Hijzelf is degene die beslist wanneer hij het ziekenhuis binnengaat, en wie hij wil zien. Hij zoekt steevast mensen op die heel erg ziek zijn of op het punt staan te sterven, en zijn genezende aanwezigheid brengt grote vreugde.

Peyo beslist

“Peyo bleef hier bijna twee uur en waakte over een stervende vrouw. Ik begeleid hem, maar ik laat hem doen wat hij wil. Hij is degene die beslist”, zegt Bouchakour.

Bron: Global Heart