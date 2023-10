Drie kampioenschapspaarden in veiling: Bohemian, Galleria’s Rossetti en Vincent Maranello

Een wel heel bijzondere veiling staat in de steigers, Sportpferde Galleria, het in Duitsland gevestigde bedrijf van Dong Seon Kim, veilt midden november drie kampioenschapspaarden. Bohemian (v. Bordeaux), die met Cathrine Dufour op de Olympische Spelen (2021) liep en op het Europees Kampioenschap (2021) medailles won, wordt samen met Galleria's Rosseti (EK 2019) en Vincent Maranello (EK 2023) geveild. Via een advertentie op Eurodressage werd het nieuws vannacht bekend.

Met de deadline (31 december 2023) in aantocht dat paarden op de naam van een eigenaar (met dezelfde nationaliteit als de ruiter) moeten staan voor deelname aan de Olympische Spelen, heeft Galleria Sportpferde gedacht dat midden november een goede datum voor de veiling was.

Update 14.46 uur: de veiling is van de baan

Bohemian

Met Cathrine Dufour behoorde Bohemian (v. Bordeaux) tot de Wereldtop. De vosruin werd twee keer vierde op de Olympische Spelen in Tokio (met 81,056% in de Grand Prix en 87,507% in de kür) en won drie medailles op de Europese Kampioenschappen in datzelfde jaar. In Hagen won Bohemian teambrons, brons in de Spécial (81,079%) en zilver in de kür (88,436%).

Begin 2022 leek het erop dat Bohemian ook het paard zou zijn waarmee Dufour naar de Wereldkampioenschappen zou gaan. In maart van dat jaar doorbrak hij de 90% grens in de kür in Herning. Uiteindelijk haalde stalgenoot Vamos Amigos (v. Vitalis) hem in no-time in en werd dat Dufours Herning-troef (waarmee teamgoud werd binnengehaald).

In januari van 2023 werd bekend dat Bohemian was verkocht aan Dong Seon Kim, die nog eens naar de Olympische Spelen wilde. Hij ging direct naar Florida en vloog Dufour in om hem te helpen. Zijn drie Grand Prix-proeven in Florida leverden scores bovenin de 60% op.

Deze zomer maakte Kim bekend dat hij naar Korea moest vanwege veranderingen in het familiebedrijf en gaf hij zijn Olympische droom op. En daarmee ook zijn drie Grand Prix-troeven. Alle drie de Grand Prix-paarden die nu geveild gaan worden, werden in juli van dit jaar al voor verkoop aangeboden.

Patrik Kittel kon Kim overtuigen om Bohemian bij hem neer te zetten. Kittel reed Bohemian op drie concoursen en scoorde in Crozet en Hagen onderin de 70% in de Grand Prix. Afgelopen weekend in Herning ging daar een schepje bovenop: de ruin kwam op 73,891% in de Grand Prix en 75,872% in de Spécial.

Patrik Kittel

Patrik Kittel plaatste vanmorgen op facebook een emotionele post (met veel emoji’s) over de verkoop waarin hij behoorlijk van leer trekt tegen de eigenaar van Bohemian. Kittel zegt zich ziek te voelen bij de gedachte dat veel mensen een gevoelig paard als Bohemian gaan uitproberen.

Kittel meldt verder hard gewerkt te hebben om Bohemian van een veiling (Kittel wist dus van het plan) te redden met de hulp van sponsoren of door een goed tehuis voor hem te vinden. Oftewel: Bohemian stond ook bij Kittel voor de verkoop.

Bij de waarheid hoort dus ook dat de Zweedse topruiter waarschijnlijk commissie misloopt, nu Bohemian verkocht wordt via een veiling.

Nog twee kampioenschapspaarden

De andere twee kampioenschapspaarden zijn Galleria’s Rosetti en Vincent Maranello. Galleria’s Rosetti (v. Romanov) was WK-finalist als jong paard en liep onder de Fin Henri Ruoste naar een 15e plaats in de kür op het EK Rotterdam en scoorde over 75% in de Spécial.

Vincent Maranello (v. Blue Hors Zack) is een DWB premiehengst en voormalig winnaar van de Deense 35-dagentest, hij was ook finalist op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden. Dong Seon Kim leidde de hengst zelf op naar de Grand Prix. De Hongaarse ruiter Maté Garai kreeg Vincent Maranello deze zomer te rijden en debuteerde met hem in de Grand Prix. Hij kwalificeerde zich voor het EK in Riesenbeck en liep daar naar scores van 68% in de Grand Prix en de Spécial.

Bron: Eurodressage / Horses.nl