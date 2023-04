Driving Valkenswaard International 2023 geannuleerd

Het bestuur van Driving Valkenswaard International heeft de editie van 2023 geannuleerd. Toen de organisatie eind vorig jaar begon met de voorbereidingen, werd duidelijk dat strengere milieuregels een obstakel konden worden om op tijd alle vergunningen en plannen rond te krijgen en dus ook de benodigde financiële en organisatorische afspraken te kunnen maken.

De optelsom van vrachtwagenverkeer, paarden en stalling in combinatie met milieulobbygroepen die actief streven naar vertragingen in de besluitvorming van de overheid rond al deze onderwerpen, hebben ervoor gezorgd dat de organisatie geen afspraken kan maken met leveranciers en ook geen toezeggingen kan doen aan deelnemers en vrijwilligers.

“Wij richten ons nu op DVI 2024 dat wordt gehouden van 5 tot en met 9 juni. We hopen dat de Europese, nationale en lokale onrust, veroorzaakt door de onduidelijkheid over steeds veranderende milieuregels dan achter de rug is. En dat evenementen als Driving Valkenswaard International door kunnen gaan”, aldus voorzitter Ludo Hertroijs.

Bron: Persbericht