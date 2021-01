Dronken man bezoekt bank met paard, hal verwoest

De directeur van een bank in het Beierse Murnau trof afgelopen zaterdag een verwoeste hal van zijn bank aan waar dierlijke uitwerpselen op de grond lagen. De beelden van een bewakingscamera onthulden wat er die nacht was gebeurd: een dronken man was op een paard het filiaal binnen gekomen.

Toen de politie bij de man een alcoholtest afnam, bleek dat er bij de 21-jarige Murnauer 1,3 promille alcohol in zijn bloed aanwezig was.

Chaos

Volgens een medewerker van de bank zorgde het paard voor chaos. ”Hij vertrapte de stand met ontsmettingsmiddelen, stootte een brochurestandaard om en verspreide uitwerpselen op de grond.”

Paard aangetroffen in centrum van Murnau

Voorbijgangers belden de directeur die de dronken man in de hal van de bank aantrof. Het paard was toen al verdwenen en werd later in het centrum van de stad door passanten gevangen.

Bron: Horses.nl/RTL