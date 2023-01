Dronken mannen laten Shetlander achter op terras in Den Bosch

Twee dronken mannen hebben maandagavond een Shetlander achtergelaten op een terras in het centrum van Den Bosch. De pony werd gevonden bij restaurant Carras, daar hadden de mannen behoorlijk diep in het glaasje gekeken. De Shetlander, die al op leeftijd lijkt te zijn, is mogelijk gestolen.

De dierenambulance kreeg rond 19.00 uur de melding dat er een paard op het terras stond, in de regen. De mannen kwamen ’s middags bij het restaurant om een hapje te eten en gingen later, zonder te betalen én zonder pony, weg. De mannen kwamen, toen de dierenambulance al ter plaatse waren, uiteindelijk weer terug. Ze wilden betalen en ook de pony weer meenemen. Medewerkers van de pony wilden echter eerst een eigendomsbewijs zien, maar dat kon het tweetal niet overhandigen. Volgens hen hadden ze de pony gekregen.

‘Klopt van geen kant’

“Het is misschien geen kwade wil, de dronkenschap waardoor ze het gedaan hebben, maar het klopt allemaal van geen kant”, vertelt Eric Meuffels van de dierenambulance. “Je gaat niet zomaar met een oud paardje door de stad lopen, dat levert alleen maar stress op voor het dier. Dat is toch iets dat niemand moet willen.” De medewerkers gaan er van uit dat de (voormalig) eigenaar zich zal melden. Dan wordt de politie ingeschakeld om uit te zoeken of diegene daadwerkelijk de eigenaar is.

Bron: AD