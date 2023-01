Dronken mannen laten Shetlandpony achter op terras in Den Bosch

Medewerkers van de dierenambulance moesten gisteren om een opvallende reden uitrukken: op een terras in het centrum van Den Bosch stond een shetlandpony. De pony was naar het terras gebracht door twee mannen, die het dier daar wilden achterlaten. "Over de hoeveelheid drank die genuttigd was, zullen we maar zwijgen", laat een medewerker van de dierenambulance optekenen in het Eindhovens Dagblad.

Omdat de twee mannen dermate veel had gedronken dat zij niet meer konden aangeven waar het paard vandaan komt, wordt hen dat een dag later nogmaals gevraagd. Mogelijk is het gestolen. In de tussentijd vangt de dierenambulance het dier op in de buurt van Uden. Online is een oproep gedaan in de hoop de eigenaar te vinden. Vooralsnog is de herkomst van de pony onduidelijk.

Bron: ED.nl