Dronken vrouw probeert met gestolen paard thuis te komen

Een negentienjarige vrouw uit de Duitse stad Eschweiler heeft na een nachtje stappen geprobeerd om met een gestolen paard thuis te komen. De vrouw, die volgens de politie behoorlijk diep in het glaasje had gekeken, passeerde op weg naar huis een manege. Ze haalde één van de paarden uit zijn stal en wilde opstappen, maar het paard had andere plannen.