Drugslab aangetroffen in geparkeerde trailer

In Hazerswoude-Dorp werd 16 april jongstleden een drugslab aangetroffen in een paardentrailer die aan de kant van de weg stond geparkeerd. De ontdekking werd pas dit weekend door de politie bekend gemaakt. Het onderzoek loopt nog.

De trailer was al een aantal maanden voor de drugsvondst op de betreffende plek weggezet. De paardentrailer had geen kentekenplaten en was omgebouwd tot een lab waarmee synthetische drugs gemaakt kon worden.

De politie roept mensen, die iets denken te weten over de herkomst van de trailer of zaken er rondom, nu op om zich te melden.

Bron: Omroep West