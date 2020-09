Duitse Muesli bevat verboden stoffen

Een Muesli die in Duitsland wordt verkocht bevat de stoffen cafeïne (doping) en theofylline (verboden medicatie). De stoffen zijn aangetroffen in diverse medicatiecontroles.

De vermoedelijke bron voor de verboden stoffen is hoogstwaarschijnlijk appelpulp. Appelpulp is een afvalproduct, bijvoorbeeld bij de productie van appelsap. Vanwege het pectinegehalte wordt appelpulp ook vaak gebruikt bij de productie van muesli of mineraalvoer.

Ondanks dat de verboden stoffen via het voer bij de paarden binnenkomt blijft volgens de FN de ruiter verantwoordelijk voor het binnen krijgen van verboden stoffen bij hun paarden.

Bron: St-Georg.de