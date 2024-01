Duitse pensionstal overstroomd, 80 paarden in veiligheid 

Pensionhoudster Iris Borchert uit het dorpje Lilienthal bij Bremen moest vorige week in allerijl 80 paarden in veiligheid brengen. Aan het Duitse blad Bild vertelt de eigenaresse van de Veltenhof dat ze wel heeft geprobeerd om het stijgende water met zandzakken buiten de deur te houden. ''Maar toen ik om 1 uur ’s nachts nog een keer ging kijken, stond ik tot mijn knieën in het water.''

Borchert sloeg gelijk alarm bij vrienden, collega’s en kennissen. Met trailers zijn alle paarden in de buurt ondergebracht, het werk van vele handen. In de paardenstallen staat nu een meter water, de schade is groot. ”Dit is met geen woorden te beschrijven”, aldus de pensionhoudster. ”Hier heb ik alleen tranen voor.”

Lilienthal

Lilienthal ligt midden in één van de ergst getroffen overstomingsgebieden van Duitsland. Het dorp vlakbij het eveneens zwaar getroffen Verden staat volledig onder water.

Paarden zijn veilig

Alle paarden hebben in elk geval een goed onderkomen gevonden. Hoe het straks verder moet met de Veltenhof van Iris Borchert en haar vriend Lars is onduidelijk. ”Zonder hulp, ook van de staat Niedersachsen, zal dat niet gaan.”

Bron: Bild/Horses.nl