Duitse Shetlander ernstig toegetakeld, wolf de grote verdachte

In Duitsland kwamen tot dusver al zeven pony's om het leven door een aanval van de wolf. Daar komt nu mogelijk een achtste geval bij, alhoewel de desbetreffende Shetlander op de dierenkliniek in Gescher Hochmoor nog voor zijn leven vecht. De twintigjarige Moritz werd woensdagochtend zwaargewond aangetroffen. De pony had bijtwonden aan de keel, flanken en benen.

Vermoedelijk is Moritz aangevallen door een wolf. In het weiland, gelegen in een woonwijk, werden sporen van een wolf aangetroffen. De behandelend dierenarts heeft monsters genomen, waarna kan worden voorgesteld of het daadwerkelijk om een wolf gaat.

Geen begrip voor

Een buurtbewoner heeft geen goed woord voor de wolf over en hij vraagt zich af waarom het probleem nog niet opgelost is. “Ik begrijp natuur- en wolvenbeschermers niet. Ik wil niet meemaken dat er een kind door een wolf gegrepen wordt, hopelijk blijft dat ons allemaal bespaard.”

Bron: Schermbeck