Duizend euro voor gouden tip verdwenen pony

Isabella van Renswoude is sinds 2005 op zoek naar haar pony Miracle. Nu looft ze 1.000 euro uit voor degene die de gouden tip heeft. Van Renswoude hoopt dat de paardenmarkt, die maandag in het Gelderse Elst gehouden werd gehouden, de kans vergroot dat de pony opduikt.

Toen de partner van Isabella van Renswoude in 2005 overleed, moest ze haar pony’s Miracle en Dustin afstaan aan haar schoonfamilie. Die besloot om de dieren te verkopen. Sindsdien is Van Renswoude op zoek naar de pony’s.

Lange zoektocht

Vorig jaar lukte het haar na een lange zoektocht via onder meer Facebook om Dustin op te sporen. Nu wil ze ook Miracle vinden en ze richtte ze haar pijlen gericht op de jaarlijkse paardenmarkt in Elst.

Speld in hooiberg

Het bestuur van de markt laat weten hard mee te zoeken naar het verloren dier. Maar dat valt nog niet mee. “Het is zoeken naar een speld in een hooiberg”, zegt een van de handelaren.

Misschien volgend jaar

Voorzitter Johan Huitink van de paardenmarkt in Elst wil ook graag meehelpen. “Alle paarden worden bij binnenkomst gecontroleerd. Dus we zouden kunnen achterhalen of deze pony hier is geweest. Als hij er dit jaar niet was, dan misschien volgend jaar.”

Wonder

Het wonder kan dus zomaar nog geschieden. Ondertussen verzoekt Isabelle van Renswoude om uit te kijken naar een 21 jaar oude, bruine Connemarapony met een witte vlek op het voorhoofd.

Bron: Omroep Gelderland / Nu