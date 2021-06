Dutch Equestrian Estate in Schaijk nu alweer te koop

Anderhalf jaar geleden kochten Thomas en Sanne van Heel Stal Swanenberg in Schaijk, een van de grootste hippische complexen in Zuid-Nederland. Ze doopten het om tot Dutch Equestrian Estate en hadden grote plannen. Nu wil het paar er weer vanaf. Het complex staat te koop voor een kleine drie miljoen (2.950.000 euro).

“Mijn ambitie is om van Stal Swanenberg een modern hippisch complex te maken, waar alle hippische disciplines terecht kunnen om op een toplocatie te komen trainen en wedstrijden te rijden”, vertelde Thomas van Heel na de aankoop in januari 2020 over zijn plannen.

Wedstrijd- en evenementenlocatie

Eerder maakte Henk Swanenberg van Stal Swanenberg een bekende wedstrijd- en evenementenlocatie. Het complex is gelegen op dertien hectare grond en beschikt onder andere over een grote springtuin, meerdere dressuurpistes, binnenbaan, eventingterrein, galoppeerbaan en gastenverblijven.

