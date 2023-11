DVB Foundation stopt na twintig jaar

Na twintig jaar komt er een einde aan de DVB Foundation. De Foundation van grondleggers Coby en Marlies van Baalen, die zich belangeloos inzette voor therapeutisch paardrijden en het bevorderen van de fysieke en mentale gezondheid van ruiters met een beperking, houdt in het voorjaar van 2024 op te bestaan.

Het bestuur van de DVB Foundation kijkt met trots terug op twintig succesvolle jaren, waarin veel tot stand is gekomen. “In de loop der tijd zijn we niet alleen individuele aanvragen gaan honoreren, maar ook die van specifieke maneges. Dit bleek zeer waardevol, omdat de ondersteunende hulpmiddelen voor- en door meerdere ruiters worden gebruikt. Bovendien is er bij de betreffende maneges meer kennis en ervaring aanwezig wat betreft het inzetten van deze hulpmiddelen. Het belang van steun bij individuele aanvragen is in de loop van de tijd juist afgenomen.”

Invulling tegen het licht

“Omdat bovenstaande ontwikkeling steeds duidelijker naar voren kwam en ook andere partijen zich gingen inzetten voor ruiters met een beperking, vond het bestuur dat het tijd was geworden om samen met een aantal externe deskundigen de invulling van de doelstellingen van DVB Foundation weer eens tegen het licht te houden”, vervolgt DVB Foundation.

Lang wikken en wegen

“Dit leidde ertoe dat het bestuur van DVB Foundation, na lang wikken en wegen, zich heeft voorgenomen haar activiteiten te beëindigen in het voorjaar van 2024. Ondanks dat het nog geen 2024 is, danken wij graag bij deze alvast alle ondersteuners heel hartelijk voor hun inzet: buddy’s, ambassadeurs, sponsors en andere vrijwilligers.”

Bron: Horses.nl / FB