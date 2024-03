EEF lanceert onderzoek naar paardenwelzijn op stal

De EEF (European Equestrian Federation) heeft in samenwerking met World Horse Welfare een enquête ontworpen om het welzijn van paarden thuis te onderzoeken. Paardenwelzijn is altijd de belangrijkste prioriteit geweest voor de EEF, en in de afgelopen maanden zijn er verschillende voorbeelden geweest waarin dit welzijn in een trainingsomgeving wordt aangetast.

De antwoorden zullen worden geanalyseerd en dienen als basis voor een open debat tussen het EEF, World Horse Welfare, de International Grooms Association, nationale federaties en belanghebbenden van internationale ruiterclubs. Het doel is om samen te goed te discussiëren over hoe de Europese hippische gemeenschap misbruik van trainingspraktijken kan uitroeien en de nationale federaties kunnen ondersteunen met praktische initiatieven om dit onaanvaardbare gedrag tegen te gaan.

‘Paard staat centraal’

EEF-voorzitter Theo Ploegmakers: “Dit is een uiterst belangrijke kwestie. Het paard staat centraal in alles wat we doen en hun verzorging zou de hoogste prioriteit moeten hebben voor iedereen in onze branche. De recente gevallen waarin wangedrag thuis aan het licht is gekomen, zijn ongelooflijk zorgwekkend voor onze sport en buitengewoon schadelijk voor het vertrouwen dat we bij het grote publiek hebben opgebouwd. Het is van het grootste belang dat we nu de ernst van dit probleem inzien en onze nationale federaties steunen om er actie tegen te ondernemen.”

Bron: Horses.nl/ EEF