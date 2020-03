Een 9,9 voor rijstijl: Henrike Ostermann wint Duits jeugdkampioenschap

Het Duits jeugdkampioenschap in Braunschweig was voor de achtienjarige Henrike Ostermann, dankzij haar fenomenale rijstijl. In de vierkoppige finale met paardenwissel wist de jonge amazone haar prestatie met haar eigen paard zelfs te overtreffen op een vreemd paard. En dat terwijl de jury haar in de eerste ronde al een 9,8 had gegeven onder het motto"Het kan eigenlijk niet beter."

Ostermann sprong de eerste ronde van het jeugdkampioenschap op haar eigen 10-jarige merrie Clintess (v. Clinton). De jury zei daarover: “Het kon niet beter, het was gewoon superharmonisch. We zijn gewoon een beetje huiverig om hier een tien te geven.”

‘Ze kan zich optimaal aanpassen’

Maar met het voor haar vreemde paard Del-Negro (v. Diarado), dat Ostermann in de tweede ronde toebedeeld kreeg, scoorde de amazone vervolgens een 9,9. Bondstrainer Peter Teeuwen zei over Henrike: “Je kunt haar rijroutine zien. Bij haar ouders rijdt ze veel jonge paarden en ze kan zich optimaal aanpassen aan andere paarden.” Teeuwen voorspelt een grote toekomst voor Ostermann.

Met in totaal 19 punten over twee rondes werd Laura Bytomski tweede. Zij reed met haar eigen paard Sky (v. Satisfaction) een 9,4 en met het voor haar vreemde paard Call me Charly Brown (v. Connor) een 9,6.

Uitslag

Bron: St-Georg / Horses.nl