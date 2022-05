Efteling verwijdert ‘stilletjes’ veelbesproken stunt met brandend paard

Een controversiële stunt met een brandend paard is stilletjes verwijderd uit de Efteling-show Raveleijn. In 2019 ontstond landelijke ophef toen dierenactivisten en politici klaagden over het feit dat een paard met een brandende deken door de showarena moest galopperen. Het zorgde voor Kamervragen en een protestactie.

Volgens onder meer de Partij voor de Dieren was er sprake van dierenmishandeling, omdat de brandende deken bij de paarden zou kunnen zorgen voor ‘veel angst en stress’. De Efteling liet destijds weten dat het welzijn van de paarden prioriteit had en dat er geen plannen waren om de voorstelling aan te passen.

Activisten, extra beveiliging en NVWA

Ook nadat activisten de show verstoorden door met spandoeken in de arena te springen, bleef de Efteling bij dat standpunt. “Wij gaan onze oren niet laten hangen naar een handjevol activisten”, zei een woordvoerster. Er kwam extra beveiliging op de tribune. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voerde eerder al een extra controle uit, maar daaruit bleek niet dat er sprake was van overtredingen.

Frustratie

De stunt met het brandende paard bleef dan ook onderdeel van de productie, tot grote frustratie van actievoerders. Zij kondigden aan te blijven demonstreren in het attractiepark. “Dit is nog maar het begin”, zei één van hen. “Wie niet horen wil, moet voelen.” Toch bleef het stil in 2020 en 2021: vanwege de coronacrisis keken Efteling-bezoekers twee seizoenen lang naar een uitgeklede coronaversie van de show.

Omstreden stunt geloosd

Sinds dit voorjaar is Raveleijn weer in volle glorie te zien, inclusief paardenstunts. Wel kwam er een aangepaste verhaallijn. Daarin komt het brandende paard, de zogeheten ‘wachter van vuur’ helemaal niet meer voor. Op die manier heeft de Efteling de omstreden stunt op een logische manier kunnen lozen.

Creatief besluit

Zelf ontkent de Efteling dat die beslissing te maken heeft met de eerdere protesten. “Het is puur een creatief besluit”, meldt een voorlichter aan Looopings. Het brandende paard zou nu eenmaal niet meer in de nieuwe verhaallijn passen. In theorie kan de stunt dus ooit nog terugkeren, maar de woordvoerder geeft aan dat daar geen plannen voor zijn.

Lees ook:

Minister LVN: ‘Geen overtredingen Efteling-show Raveleijn’

Efteling-show Raveleijn stilgelegd vanwege protesten

PvdD levert felle kritiek op ‘paardenmishandeling’ Efteling

Bron: Looopings