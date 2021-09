Eigenaresse bejaarde paarden is op zoek naar ‘spookruiter’

Twee paarden die al jaren in de Heerlense wijk Welten in een weiland staan, worden volgens de eigenaresse stiekem bereden. De dieren genieten van hun pensioen, maar die rust wordt de laatste tijd bruut verstoord. Iemand rijdt namelijk zonder toestemming op de paarden, tot groot verdriet van eigenaresse Ida Wilbrink. Ze heeft briefjes opgehangen waarin ze voorbijgangers vraagt uit te kijken naar de spookruiter.

“De Fries en de kleine pony kunnen dit niet meer aan. Hier zijn ze te oud en te ziek voor. Ze worden afgejakkerd en dit is heel erg slecht voor hun gezondheid”, schrijft ze.

Sporen in het gras

Ida Wilbrink ontdekte dat er iets aan de hand was, omdat haar paarden zenuwachtig reageerden als ze langskwam. De dieren, een zwart paard van ongeveer 25 jaar oud en een 35-jarige pony, waren ook moe en werden magerder. “Op een gegeven moment zag ik ’s morgens sporen in het gras”, vertelt ze. “Er had iemand in de wei gereden.”

Geldgebrek of coronacrisis

Haar paarden zijn gewend om zonder zadel bereden te worden. Ze hebben alleen een teugel nodig, en die vond ze terug in de stal. Geknoopt van een leidsel. “Ik weet niet wie er stiekem op mijn dieren rijdt, maar rijden kunnen ze,” vervolgt Wilbrink. “Soms zie ik aan de overkant van de weg een groepje tieners staan. Misschien zijn zij het? En hebben ze vanwege geldgebrek of de coronacrisis een tijd niet kunnen rijden? Ik weet het niet.”

Camera’s

Eigenaresse Wilbrink hoopt dat de spookruiters zijn afgeschrikt nu duidelijk is dat de ritjes niet onopgemerkt zijn gebleven. “En anders ga ik toch kijken of ik camera’s kan ophangen. Weet je, het gaat me om de gezondheid van de dieren. Kostbare zadels heb ik al lang niet meer in de stal, maar ik gun mijn paarden een rustige oude dag.”

