Elektrische auto’s en paarden: nieuw onderzoekt analyseert gedrag

Uit nieuw onderzoek is gebleken dat paarden zich veel eerder bewust zijn van elektrische voertuigen dan mensen. Een rapport, uitgevoerd door de British Horse Society (BHS), in samenwerking met Robert Gordon University en de Electrical Vehicle Association (EVA) Schotland, had tot doel te bepalen of een paard de nadering van een elektrisch voertuig kon horen en zich bewust was van zijn aanwezigheid voor zijn ruiter. De resultaten tonen dat paarden een veel hoger waarnemingsvermogen hebben dan de berijder.

Het werk, gefinancierd door BHS Schotland, omvatte drie paarden die van achteren werden benaderd door vier voertuigen; drie elektrische en een benzine. De paarden werden benaderd met een snelheid van 15 km/h, 30 km/h en 50 km/h. Er werden video- en audio-opnamen gemaakt en geanalyseerd, en in de meeste gevallen was er een “duidelijke reactie”, waarbij het gedrag van het paard veranderde toen het voertuig naderde.

Wetenschappelijk bewijs

Ook elektrische voertuigen die langzaam rijden en bijna geen geluid maken werden al vrij vroeg door de paarden gedetecteerd. Ze waren zich veel eerder bewust van de aanwezigheid van het voertuig dan hun ruiters. De proef is met verschillende paarden, voertuigen en snelheden in verschillende situaties is uitgevoerd en de waarnemingen waren hetzelfde: het paard merkte het voertuig ruim eerder op. Het rapport stelt dan ook dat de sterke relatie tussen de microfoongegevens en de videogegevens de validiteit van de gegevensverwerkingsmethoden en van de gegevens zelf. ”Dit rapport dient als het wetenschappelijke bewijs voor de initiële hypothese dat paarden zeer gevoelig zijn voor elektrisch voertuiggeluid op afstand,” aldus de BHS.

Verantwoordelijkheid ook bij ruiter

Volgens een BHS-woordvoerder laat dit rapport zien hoe belangrijk het is voor alle chaffeurs om zich aan te passen bij benadering van een paard. Hierbij wordt gedoeld op het zogehete ”Dead Slow- advies”, wat in Groot-Brittanië inhoudt dat de auto vertraagd tot 15 km/h en tenminste een autobreedte achter het paard blijft, ongeacht welk voertuig zij besturen. “De verantwoordelijkheid ligt ook bij de ruiter om zich te allen tijde te concentreren en zich bewust te zijn van zijn omgeving”, aldus de woordvoerder. “Dit is vooral belangrijk als het gaat om elektrische voertuigen, waar de geluidsniveaus moeilijker te horen zijn door mensen dan door paarden.”

“Terwijl het aantal elektrische voertuigen op snelwegen en zijwegen stijgt, moedigt EVA Schotland alle weggebruikers aan kennis te nemen van de bevindingen van het rapport en te streven naar harmonie op onze wegen. Wij zijn van mening dat een groot deel van het geleerde hier van toepassing is buiten het bewustzijn van paarden, met de kennis die in staat is om bestuurders opnieuw te informeren over de behoeften van andere weggebruikers, voetganger of wielrenner.”

Bron: Horse&Hound