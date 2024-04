Elfjarige kinderpony blijkt miskoop, eigenaar eist geld terug

Begin vorig jaar kocht de eigenaar een 'ervaren’ kinderpony voor zijn negenjarige dochter van een ondernemer uit Deurningen. Later bleek uit het gedrag van de pony dat het dier niet geschikt was als kinderpony. Op 13 juni 2023 ontbinden ze daarom de koopovereenkomst, maar om hun geld terug te krijgen was de tussenkomst van de kantonrechter noodzakelijk. De rechtbank stelde hen in het gelijk, de verkoper moet over gaan tot (terug)betaling van enkele bedragen.