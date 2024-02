Emmen: Eigenaar laat paard tussen landbouwmachines staan, LID haalt paard weg

De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) heeft samen met de politie en rijksdienst RVO een paard in de gemeente Emmen uit een benarde situatie bevrijd. Volgens de LID kon het dier geen kant op tussen de landbouwmachines en schroothopen. De eigenaar had genoeg land tot beschikking, maar weigerde het paard hier te laten lopen. Zodoende is het paard meegenomen en elders ondergebracht.

Volgens een woordvoerder was het paard er, ondanks de gevaarlijke situatie, zelf niet slecht aan toe. “Maar het werd wel gehouden in een omgeving waarin het zich kan verwonden. Het was een plek met onder meer trekkers, karren en losliggend ijzer. Dat is verboden”, aldus de woordvoerder.

Eerdere waarschuwing

De eigenaar werd eerder gewaarschuwd voor zijn strafbare gedragingen. Waarom hij weigerde het paard meer ruimte te geven, is niet bekend. De man draait overigens wel op voor alle kosten voor transport en onderdak.

Foto van de situatie.

Bron: RTV Drenthe