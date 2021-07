Engelse dierenarts Sue Dyson ontslagen na vervalst document

De bekende Engelse dierenarts Sue Dyson is ontslagen nadat ze een nepbrief schreef waarin ze zich voordeed als een fictieve inspecteur van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarin toonde ze aan dat haar onderzoek naar de impact van zware ruiters op paarden was goedgekeurd door de overheid.

Dyson deed onder anderen veel onderzoek naar kreupelheden en de biomechanica van het paard en is specialist in veterinaire sportgeneeskunde en revalidatie. Ze was hoofd klinische orthopedie bij het Centre for Equine Studies van de Animal Health Trust in Newmarket, Suffolk.

Vervalste document

De internationale arts vervalste een document in een poging om aan te tonen dat haar studie was goedgekeurd door de ministerie van Binnenlandse Zaken. Haar fraude kwam aan het licht waardoor ze werd aangeklaagd wegens ‘schandalig gedrag’.

Meerdere leugens

De tuchtcommissie hoorde dat Dyson mevrouw Overall een e-mail had gestuurd met de mededeling dat ze advies had ingewonnen bij een voormalige inspecteur van ministerie van Binnenlandse Zaken die in de ethische commissie van AHY zat. Ze voegde eraan toe dat ze ook ‘informeel advies’ had ingewonnen bij een huidige inspecteur. Dit bleken leugens te zijn.

‘Ik stond onder enorme druk’

Toen Dr. Dyson op de hoogte was gesteld van deze onthulling, e-mailde ze het ministerie van Binnenlandse Zaken waarin ze schreef: “Ik weet niet wat me ertoe aanzette om de brief van Dr. JC Butler te sturen. Het is een beslissing waar ik eeuwig spijt van zal krijgen. Ik ben van nature een eerlijk persoon, ik stond onder enorme druk.”

Verschillende excuses

Ze bood verschillende excuses aan voor haar acties, ze gaf aan dat de werkdruk te hoog was omdat een van haar collega’s met zwangerschapsverlof zou gaan terwijl een andere net was vertrokken naar een nieuwe baan. “Dat ik volkomen ongepast heb gehandeld ben ik me van bewust. Mijn normale, zorgvuldige, rationele zelf, die strikt volgens de regels werkt en geen risico’s neemt, leek tijdelijk te zijn verdwenen.”

Niet herinneren

“Ik realiseer me dat wat ik deed Animal Health Trust en de leden van ons team in diskrediet zou kunnen brengen. De extra druk die ik daardoor voelde is overweldigend.” Bij de tuchtcommissie beweerde dr. Dyson dat ze zich niet eens het moment kon herinneren waarop ze de frauduleuze brief schreef.

Ongeloofwaardig en onbetrouwbaar

De tuchtcommissie zei: “Hoewel ongetwijfeld zeer gekwalificeerd en zeer gerespecteerd, vond de commissie haar bewijsmateriaal niet geloofwaardig en niet betrouwbaar. Dyson begon met een leugen tegen de redacteur van de Journal. Dit gedrag dreigde het overheidssysteem te ondermijnen dat is ontworpen om dierenwelzijn en onderzoeksethiek te bevorderen.”

Schandelijk gedrag

“De commissie was van oordeel dat dit ver beneden de norm was die van een dierenarts mag worden verwacht, door andere beroepsbeoefenaren en het publiek als betreurenswaardig zou worden beschouwd en duidelijk neerkwam op schandelijk gedrag.”

De commissie besloot de naam van Dr. Dyson uit het register te schrappen.

Bron: Horses.nl/Dailymail