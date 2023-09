Eric Lamaze fraudeur eerste klas, hersentumor verzonnen om rechtszaken te traineren

De voormalig Canadese topruiter Eric Lamaze is in de rechtbank in Ontario ontmaskerd als een fraudeur die medische documenten heeft vervalst om de wereld, en rechters, te laten geloven dat hij een hersentumor had die behandeld moest worden middels operatie's en chemotherapie. Tijdens de rechtzitting werd duidelijk dat de door Lamaze naar voren gebrachte documenten die hij als ondersteunend bewijs opvoerde, allen vervalst zijn en er geen enkel bewijs is vooralsnog dat er enige waarheid zit in de zeer ernstige aandoening (hersentumor) die Lamaze al jaren beweert te hebben.

Ongeveer een half jaar geleden kregen we bij Horses.nl een tip van een door de redactie ervaren als uitermate betrouwbare en immer accurate bron, dat Eric Lamaze juridische problemen had en dat er uit verklaringen van diverse kanten was gebleken dat er geen enkel bewijs was voor de hersentumor die Lamaze beweerde te hebben en de bijbehorende behandelingen die hij zou hebben gekregen.

Een rechter in Ontario heeft Lamaze schuldig verklaard aan het plegen van valsheid in geschrifte in een poging de rechtbank op het verkeerde been te zetten. Maar een volhardende koper van drie paarden die door Lamaze geleverd werden en een detective, brachten het onomstotelijk bewijs van de ernstige fraude die Lamaze nu al jaren pleegt.

Voorgeschiedenis

In 2010 spande de in Nederland woonachtige Karina Aziz-Frederiks van de Iron Horse Farm, een rechtszaak tegen Eric Lamaze aan omdat de paarden die door Lamaze zouden zijn geleverd niet over de kwaliteiten beschikte die Lamaze hen had voorgehouden. Lamaze ontkende de beschuldigingen en deze zaak is nu 13 jaar later nog steeds in behandeling.

De reden daarvoor is dat Lamaze door zijn geveinsde hersentumor het behandelen van de zaak heel lang heeft kunnen rekken. De ene keer moest hij geopereerd worden, de andere keer was het weer chemotherapie die hij moest ondergaan en zo werd de datum van het begin van de zaak iedere keer opnieuw uitgesteld.

Drugsverslaving

In 1996 was Lamaze opgenomen in het springteam van Canada dat zou deelnemen aan de Olympische Spelen in Atlanta. Maar voordat het zo ver kwam werd Lamaze geschorst omdat hij positief was getest tijdens een dopingcontrole. Vastgesteld werd dat hij cocaïne had gebruikt, iets dat hij bij hoog en laag ontkende en waarvan hij beweerde geen idee te hebben hoe dat in zijn bloed terecht was gekomen. De advocaat die hem toen bijstond was Tim Danson, die daarna een van de beste vrienden werd van Lamaze.

Ook tegen zijn advocaat ontkende de ruiter in eerste instantie iets gebruikt te hebben maar Danson prikte al heel vlug door die leugen heen waarop Lamaze aan hem bekende inderdaad verslaafd te zijn aan cocaïne en dat met regelmaat te gebruiken. Hij vertelde zich diep te schamen voor die verslaving en dat hij door de schaamte er ook over loog en het ten stelligste bleef ontkennen.

Hickstead

In 2008 nam Lamaze zijn sportieve revanche door met Hickstead Olympisch goud te winnen in een barrage waarin hij Rolf-Goran Bengtsson naar het zilver verwees. In 2011 kwam zijn Olympisch kampioen Hickstead helaas te overlijden in de piste toen hij een hartaanval kreeg en het leven liet.

Lamaze zei daar naderhand over dat het hem weer terugwierp in een donkere tijd met wederom verslavingen. Buiten dat hij alcoholist was geworden wilde hij niet zeggen welke andere drugs zijn verslaving nog meer betrof.

De rechtszaak die Karina Aziz tegen hem had aangespannen was toen inmiddels al een jaar onderweg. Uit de bewijsstukken bleek dat rond 2016 het grote vertragen in de gaande rechtszaak was begonnen omdat Lamaze toen voor het eerst melding maakte van een hersentumor die hij zou hebben. Daarvoor werd hij in Europa behandeld en werden documenten ingebracht ter ondersteuning van die bewering. De rechtbank had op dat moment geen reden om aan de verklaring van de ruiter en de medische stukken te twijfelen en gaf uiteraard ruim uitstel om de rechtszaak verder te behandelen.

Wantrouwen groeit

Toen het nieuws openbaar werd dat Lamaze een hersentumor had en dat hij ten gevolge daarvan minder wedstrijden zou gaan rijden werd daar door niemand aan getwijfeld en het medeleven was groot. Maar toen Lamaze met zijn hersentumor nog steeds jaar na jaar grote evenementen wist te winnen werd er in de wandelgangen wel ietwat sceptisch gedaan en werd de terechte vraag gesteld of het verhaal dat Lamaze had verteld wel helemaal klopte. Maar ja, het waren geen doktoren en men mocht aannemen dat de rechter in de zaak geen domoor was.

Karina Aziz daarentegen had een goede reden om dat gerucht en vermoeden verder te gaan onderzoeken en ze nam daarvoor een privedetective in de arm. Die is zijn zoektocht vanzelfsprekend begonnen in Europa, Brussel om precies te zijn, daar Lamaze had gezegd dat hij daar behandeld was en bovendien de stukken die Lamaze had ingebracht ter ondersteuning van zijn claim, afkomstig waren van Belgische ziekenhuizen en artsen.

Uitzaaingen naar de keel

Op 12 juli van dit jaar heeft de advocaat van Lamaze wederom een verzoek tot uitstel ingediend bij de rechtbank want de hersentumor zou uitzaaiingen naar de keel hebben veroorzaakt waardoor de kans zeer aanwezig was dat Lamaze nooit meer zou kunnen praten en een geheel nieuw traject van operatie’s en chemokuren nodig zou zijn met een herstelproces van minstens een jaar. De advocaat van Aziz geloofde daar niets van want een soortgelijk bericht was enkele jaren daarvoor ook al gebruikt door Lamaze, om hem vervolgens weer vrolijk het ene na het andere concours te zien rijden en winnen. Ter ondersteuning had Lamaze een medisch rapport ingebracht dat zijn claim van uitgezaaide kanker ondersteunde. Op 9 augustus j.l. werd een tweede rapport ingebracht, afkomstig van Dr Benoit Pirotte van het Chirec Kankerinstituut in Brussel.

Detectivewerk

Wat de speurder al direct opviel was dat in de brief gesproken werd over ‘Dr Benoit Pirotte’ maar dat op de website van het instituut gesproken werd over ‘Dr Nordenyn Oulad Ben Taib’. Verder was opvallend dat het adres op de brief niet klopte. De speurder heeft toen Dr Nordenyn Oulad Ben Taib geconfronteerd met de brief, de diagnose en zijn handtekening en gevraagd of deze inderdaad van hem afkomstig was en of het zijn handtekening betrof. De chrirurg in kwestie ontkende de brief te hebben verstuurd en ook de handtekening onder de brief was niet de zijne. Daarop verwees hij naar de juridische afdeling van het ziekenhuis om dat verder af te handelen.

Wel ernstig ziek, maar geen kanker

Op 11 augustus j.l presenteerde de advocaat van Iron Horse Farm een verklaring van de chirurg uit België dat de brief niet van hem was en de handtekening ook al niet. Verder verklaarde de arts ook dat hij de heer Lamaze niet kende en ook nooit onder behandeling heeft gehad. Als gevolg hiervan heeft de advocaat van Lamaze zich teruggetrokken uit de zaak en zegt verder ook geen contact meer te hebben met zijn cliënt. Aanvullend stuurde Danson op 5 september een notitie waarin stond dat “Lamaze wel ernstig ziek is, maar waarschijnlijk is het geen kanker”.

Rechter genadeloos voor Lamaze

In een verklaring van de rechter spreekt ze uit dat het voorwenden van kanker in een eindstadium niet alleen bedrog is van de rechtbank maar ook een grove belediging voor al die patiënten die daadwerkelijk te lijden hebben aan de gevolgen van kanker en die in Lamaze een hoop zagen die ondanks de kanker en behandelingen nog steeds op topniveau kon presteren en winnen. De enige reden die de rechter daarvoor zag was omdat Lamaze geen zin had om zich te verantwoorden in de rechtszaak met Karina Aziz van Iron Horse Farm inzake de beschuldiging van oplichting.

Lamaze is nu voor het ultimatum gesteld dat hij voor 29 september een ruime 22.000 euro dient over te maken als betaling van de kosten die Iron Horse Farm heeft gehad om deze fraude aan het licht te brengen. Kan Lamaze niet voldoen aan die eis dan zal de rechter aannemen dat hij daarmee schuld bekend heeft en hem veroordelen. Datzelfde geldt ook voor Eric Lamaze als privépersoon, daar hij ook in die hoedanigheid is aangeklaagd.

Meer eisers hebben zich gemeld

Maar daarmee zijn de problemen van Lamaze nog lang niet volledig benoemd want er lopen momenteel diverse rechtszaken tegen hem, o.a. door Stone Ridge Farm dat claimt nog 680.000 euro van hem tegoed te hebben vanwege een niet nagekomen afspraak. Een andere zaak die loopt gaat over de verkoop van paarden van Muffie Guthrie waarvan de aanklacht is dat Lamaze een groot deel van de betaalde verkoopsom in zijn eigen zak heeft gestoken.

Al deze ontwikkelingen werpen ook een geheel ander licht op het afscheid van de sport dat Lamaze in maart van dit jaar nam omdat zijn gezondheid het niet meer toe zou laten. Het heeft er alle schijn van dat hij wist welke storm eraan zat te komen en hij gedwongen afscheid zou moeten nemen van de sport die hem zoveel bracht.

Het heeft er alle schijn van dat Lamaze een geniale ruiter was en een bijzonder slecht mens.

Bron: horsesport.com / Horses.nl