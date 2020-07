Ex-vrouw beschuldigt Dan Brown van affaire met Nederlandse amazone

Blythe Brown heeft een rechtszaak aangespannen tegen haar voormalig echtgenoot Dan Brown (56), een beroemde Amerikaanse schrijver en voormalig popzanger en pianist. Dat melden Mirror.co.uk en People.com. De ex-vrouw stelt onder andere dat Brown tijdens hun huwelijk meerdere minaressen had, waaronder een Nederlandse amazone. Brown zou haar paarden, een vrachtwagen en een auto hebben gegeven en daarnaast haar stal hebben gefinancierd.

Volgens zijn ex-vrouw kocht Dan Brown dure cadeau’s voor zijn minaressen van geld dat eigenlijk van haar of van hen gezamenlijk was. Een van die minnaressen is volgens Blythe Brown de Nederlandse amazone ‘JP’, die volgens Blythe zes jaar een affaire had met Dan Brown.

Extravagante cadeau’s

Dan Brown zou ‘extravagante cadeau’s’ voor haar hebben gekocht zoals een aantal Friese paarden en haar trainingsstal hebben gefinancierd. Een van die paarden zou 345.000 dollar hebben gekost en daarnaast zou de amazone een paardenvrachtwagen en een nieuwe auto hebben gekregen.

Vriend van de familie

Volgens de ex-vrouw had zij destijds de Nederlandse amazone ingehuurd om naar Amerika te komen en het echtpaar te helpen met de training van hun Friese paard. Vervolgens zou de amazone een ‘vriend van de familie’ zijn geworden.

Bron: Mirror/People/Horses.nl