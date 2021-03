Familie Van Straaten vierde gisteren de 41ste verjaardag van manegepony Sam. "We dachten eigenlijk dat hij 39 was, maar hij is al 41", zegt Frieda Van Straaten in een verjaardagsfilmpje van de pony op facebook. De pony staat al 41 jaar op Manege De Hazelhorst, hij werd bij familie Van Straaten geboren.