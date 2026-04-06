Fancy (38) officieel oudste nog levende paard ter wereld

De Quarter-merrie Fancy is onlangs opgenomen in het Guinness World Records als het oudste nog levende paard ter wereld. Fancy veroverde de titel op de leeftijd van 37 jaar en 329 dagen. Op 1 april vierde zij haar 38e verjaardag.

Savannah Pieters Door

Het voorgaande record stond op naam van Baskaladd, die op 26 januari 1987 werd geboren en vorig jaar op 38-jarige leeftijd overleed.

Gedeelde verjaardag

Fancy woont in de Amerikaanse staat Virginia bij haar eigenaresse Paige en wordt daar gehouden samen met de ezel Rosie. De merrie, officieel geregistreerd als Tracies Lil Kleberg, kwam op jonge leeftijd in het leven van haar eigenaresse. In 2000 werd zij, toen twaalf jaar oud, aangeschaft door de familie. Sindsdien zijn paard en eigenaar onafscheidelijk. Opvallend detail is dat beiden op dezelfde dag jarig zijn.

Goede verzorging

Volgens de eigenaresse is er geen specifieke verklaring voor de uitzonderlijk hoge leeftijd van de merrie. Wel benadrukt zij het belang van goede verzorging, passende begeleiding en voldoende aandacht, met name op latere leeftijd.

Bron: Horses.nl/Horse & Hound