FEI waarschuwt voor positieve dopingtests door plassen in stal

De afgelopen tijd zijn een aantal dopingzaken voor het FEI tribunaal geweest, waarin uiteindelijk geconcludeerd werd dat doping in het bloed van een paard was gekomen doordat een groom in de stal had geurineerd. De FEI waarschuwt grooms en ruiters nu om met deze gewoonte te stoppen.

Meerdere grooms, van wie later bleek dat ze medicatie slikten, plasten in de box van een sportpaard. De resten van hun medicatie kwamen zo terecht op het stro waar het paard vervolgens aan knabbelde. Op die manier kregen de paarden bijvoorbeeld resten van antidepressiva in hun bloed. Dat werd dan in een dopingtest op een groot concours geconstateerd en het paard werd uitgesloten van deelname. De ruiter – die altijd verantwoordelijk is – kan dan vervolgens een boete of schorsing opgelegd krijgen door het FEI Tribunaal.

FEI Tribunaal

De FEI onderzoekt in dit soort gevallen, samen met dierenartsen, of de ruiter schuldig is en een boete en schorsing moet krijgen. De laatste tijd is al meerdere keren voorgekomen dat er geen andere conclusie was, dan dat de oorzaak van de besmetting de urine van een verzorger moest zijn.

Onlangs werd de Italiaanse dressuurruiter Pierluigi Sangiorgi vrijgesproken nadat zijn paard Gelo Delle Schiave (v. Stakkato) positief testte op de Wereldbekerwedstrijd in Slovenië in mei 2019. In het dopingmonster werd een kleine hoeveelheid aripiprazol aangetroffen, een medicijn dat gebruikt wordt bij de behandeling van schizofrenie en bipolaire stoornissen.

Uiteindelijk bleek Sangiorgi’s groom deze medicatie te nemen en elke dag meerdere keren in de box geplast te hebben tijdens het evenement. Een door de FEI ingehuurde dierenarts constateerde dat de lage waarden van de medicatie in het bloed van het paard overeen kwamen met inname via het stro in de box en niet met rechtstreekse toediening. Omdat de ruiter niet wist dat zijn groom deze medicatie nam, werd de dressuurruiter geen verdere straf opgelegd. Het paard was wel uitgesloten van de wedstrijd destijds.

Waarschuwing

De FEI waarschuwt: “We komen vervuilingen met verboden substanties, via plassen in de box door mensen, regelmatig tegen. Deze dopinggevallen kunnen gemakkelijk voorkomen worden. Ruiters moeten hun personeel beter informeren over dit gevaar.”

Eind 2018 gebeurde iets vergelijkbaars bij Bardolina 2 (v. Clarimo) van Mario Deslauriers bij de Nations Cupfinale in Barcelona. Ook in die zaak zat de groom op antidepressiva. Als iemand die al langere tijd neemt, ontstaat in het menselijk lichaam een soort ‘stabiele staat’ waarbij steeds een kleine hoeveelheid van de stof wordt uitgescheiden. Dankzij de gevoelige apparatuur die voor dopingtesten wordt gebruikt, worden ook zeer kleine hoeveelheden gevonden in het bloed van de paarden.

