Fjordenmerrie ontfermt zich over verdwaald kalfje

View this post on Instagram

Soms beland je precies in een bijzonder moment in het kuddeleven… Tussen een klein clubje paarden valt je oog op iets, er klopt hier iets niet 🤔 Dit piepjonge kalf was afgedwaald van haar eigen familie en had een oudere merrie gevonden die lief voor hem was. Het kalf volgde de merrie waar zij ging. Voor het plaatje leuk, maar dit moest natuurlijk niet zo blijven. De paarden trekken zomaar een heel stuk verder terwijl de runderen meer hun vaste plek in het gebied hebben. Door mijn aanwezigheid trok ik de aandacht van een deel van de echte familie van het kalf. Zij kwamen poolshoogte nemen bij de paarden en scheidden het kalf weer van de merrie (ik volgde dit op ruime afstand). Het kalf was niet zo moeilijk en accepteerde de koe die zich over hem ontfermde direct als nieuwe moeder. Alleen, waar is die goed gevulde melkbar?? (foto 3) Een andere koe had wel smakelijke melk. Niet zijn moeder maar als je het stiekem doet valt er best iets pikken (foto 4). De paarden trokken rustig verder en ondertussen had ik de echte moeder gevonden in de groep. Nadat ik nog een poosje toekeken had hoe het kalf van de ene stier naar de volgende koe drentelde en steeds onder de voet gelopen werd, ben ik toch maar iets gaan sturen om moeder en kalf weer te herenigen (foto 5). Moeder herkende haar kalf maar was er niet zo fel op waardoor het kalf zo weer bij de buurman op zoek ging naar melk. Zucht… voor mij hield het daar wel een beetje op. Net voor ik weg wilde rijden zag ik iets gebeuren waarop ik had gehoopt. Moeder verliet de drukte van de kudde mét haar kalf in haar kielzog. Heel goed moeder! Ga eerst maar eens aan jullie band werken voor je je weer bij de kudde voegt 😀 Vaak komen dit soort dingen vanzelf wel weer goed. Het was wel mooi om mee te maken hoe de runderen het kalf van de paarden scheidden terwijl de moeder toen nog niet eens bij dat clubje runderen was. Moeder koe had nog wel wat werk te doen in het aansterken van hun band. Ik hoop dat ze daar inmiddels goed in geslaagd is 😎 #enzeleefdennoglangengelukkig #slikkenvanflakkee #heckrunderen #fjordenpaarden #kuddeleven #Staatsbosbeheer