FN spreekt zich uit tegen extreemrechts gedachtegoed

De Duitse paardensportkoepel FN heeft zich duidelijk gepositioneerd tegen extreemrechtse ideologieën in een statement. "De FN en het Duitse Olympisch Comité voor de Paardensport (DOKR) zijn bezorgd over de toename van antidemocratische en misantropische gedachtegoed en acties, evenals racisme en uitsluiting in Duitsland. Samen met de aangesloten verenigingen positioneren de FN en DOKR zich tegen discriminatie, haat, extremisme en rechtse ideologieën."