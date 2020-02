FNV wil cao voor de paardensport

Elke dag werken met paarden en pony’s. Wie wil dat nou niet? Paardensport is de zevende populairste sport in Nederland. Een baan in de paardensport is een droom van veel mensen. Maar zo rooskleurig is het volgens de FNV niet altijd. "Je moet hard werken, in stoffige stallen tegen een minimaal salaris. De FNV vindt dat daar verandering in moet komen." Daarom wil de vakbond een cao voor de paardensport en is een petitie gestart.