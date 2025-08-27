Fotoshoot met paard loopt uit de hand

Wat begon als een fotoshoot met een eigenaresse en haar paard is heel anders verlopen. Tijdens de shoot zondag in Helmond begon het paard te steigeren en raakte daarbij de eigenaresse op haar hoofd. Het paard sloeg vervolgens op hol waarna de politie meerdere meldingen over een loslopend paard kreeg.

“Wij kregen meerdere meldingen over het paard binnen. Ter plaatse zagen wij dat het paard op hol geslagen was. Een amazone die onderweg was naar haar eigen paard, niet dit paard, schoot ons ook te hulp. Uiteindelijk werd het paard gevangen op de Van Heijnsbergenstraat in Helmond”, aldus politie Helmond.

Steigerend paard ontkomen

“De eigenaresse was inmiddels daar ook ter plaatse. Zij had een fotoshoot met haar paard. Tijdens de fotoshoot begon haar paard te steigeren, raakte haar hoofd en wist te ontkomen. Onze dienstvoertuigen werden gebruikt om het paard in de trailer te krijgen.”

Zware hersenschudding

De politie meldde dat ‘wonder boven wonder’ niemand gewond was geraakt maar de eigenaresse bleek wel gewond. Zij is naar de spoedeisende hulp geweest en bleek na een CT scan een zware hersenschudding te hebben opgelopen door de klap tegen haar hoofd. Het paard maakt het goed. “Mijn paard huppelde weer door de wei of dat er niks was gebeurd, gelukkig niks aan over gehouden. Met mij gaat het ook prima, een zware hersenschudding had ik toch onderschat. Gewoon goed rust nemen”, aldus de eigenaresse.

Bron: Horses.nl / FB