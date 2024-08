Frans onderzoek: muziek vermindert stress bij paarden

In een uitgebreid onderzoek hebben Franse onderzoekers ontdekt dat muziek een kalmerend en ontspannend effect heeft op paarden, vooral wanneer ze worden geconfronteerd met stressveroorzakende prikkels. De experts benadrukken echter dat dit middel selectief gebruikt moet worden om het effect te behouden.

Camille Eyraud en haar team van de Universiteit van Bordeaux voerden het onderzoek uit. 36 paarden werden verdeeld in drie groepen. Gedurende een periode van tien dagen stelden de onderzoekers de paarden bloot aan verschillende stressvolle situaties.

Testparcours

De paarden legden een testparcours af. Dit bestond uit tien verschillende stressstimuli en duurde gemiddeld 6 minuten en 38 seconden. De stressprikkels bestonden uit een zeil of een groen rond tapijt op de vloer, een grote oranje vlag, een tent, een open paraplu of een bal die tegen de reling van de hal werd gegooid. De auditieve stimuli bestonden uit dierengeluiden zoals het huilen van een wolf of het kraaien van een haan, maar ook alledaagse geluiden zoals het draaien van een vrachtwagenmotor of de sirenes van een ambulance.

Koptelefoon

De wetenschappers speelden de muziek af via een “audiokap” – een koptelefoon ter hoogte van de oorschelp met een MP3-speler eraan vast. Om de paarden niet te overbelasten, werden de geluiden maximaal vijf seconden afgespeeld. Tijdens elke test documenteerden de onderzoekers het gedrag van de paarden met behulp van video-opnamen.

Duidelijk kalmerend effect

Uit de analyse van de gegevens bleek dat muziek een duidelijk kalmerend effect heeft op paarden. Paarden die naar muziek luisterden vertoonden significant lagere stressreacties in vergelijking met de controlegroepen die het zonder muziek moesten doen. Tegelijkertijd bevestigden de hartslagmetingen dat de activiteit van het autonome zenuwstelsel van de paarden positief werd beïnvloed. Deze resultaten benadrukken dat muziek een waardevol middel is om stress bij paarden te verminderen. Volgens Eyraud en haar team toont het werk aan dat muziek de interactie tussen mens en paard verbetert. Het kalmerende effect van muziek maakt het mogelijk om stressvolle situaties veiliger te maken voor de dieren.

Effect neemt niet af

Een interessant resultaat van dit onderzoek was dat de effectiviteit van muziek niet automatisch afneemt bij herhaalde blootstelling. Paarden hadden baat bij blootstelling aan muziek, zelfs na zeven opeenvolgende stresstests. De onderzoekers wezen er echter op dat het contraproductief kan zijn voor paarden om de hele dag naar muziek te luisteren, zoals eerdere studies ook hebben aangetoond. Ze raden daarom aan om muziek spaarzaam te gebruiken en specifiek voor tijdelijke stresssituaties.

Publicatie

De resultaten van dit onderzoek werden gepubliceerd in het “International Journal of Equine Science”.

Bron: St-Georg/Horses.nl