GCL-debuut in Gizeh gevolgd door vijfjarig welzijnsplan voor werkpaarden

Petra Trommelen
GCL-debuut in Gizeh gevolgd door vijfjarig welzijnsplan voor werkpaarden featured image
Pieter Devos wint GCT GP Cairo. Foto: Stefano Grasso/GCL
Door Petra Trommelen

De komst van de Global Champions League (GCL) naar de piramides van Gizeh bracht afgelopen weekend de internationale springtop naar Caïro, maar vestigde ook de aandacht op het welzijn van de werkpaarden in de regio. Terwijl de topruiters op een prestigieus podium streden, klonk er kritiek op de omstandigheden van paarden die in hetzelfde gebied worden ingezet voor toeristische ritten en het vervoeren van bezoekers. Nu hebben de Egyptische Hippische Federatie (EEF), de Longines Global Champions Tour (LGCT) en hun partners een vijfjarig programma aangekondigd om de verzorging en werkomstandigheden van deze dieren structureel te verbeteren.


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