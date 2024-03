Geldboete voor trainster die diagnoses stelde bij zieke paarden

Een 40-jarige vrouw uit het Belgische Ardooie heeft 8.000 euro boete, waarvan de helft voorwaardelijk, gekregen voor het onterecht uitoefenen van de diergeneeskunde. Volgens de rechtbank stelde de paardentrainster diagnoses bij zieke paarden. De paardentrainster houdt echter vol dat ze weliswaar energetische behandelingen uitvoerde, maar dat ze zich nooit uitgaf voor dierenarts.

Het onderzoek ging van start toen de Orde der Dierenartsen een klacht met burgerlijke partijstelling neerlegde bij de onderzoeksrechter. Volgens de burgerlijke partij deed D.D. sinds 2021 aan diergeneeskunde, terwijl ze daar niet voor opgeleid is. De advocaat van de Orde verweet de vrouw vooral dat ze diagnoses stelde. “Men brengt zo het dierenwelzijn in gevaar, want het gevaar bestaat dat ziektes te laat worden ontdekt.” De burgerlijke partij vorderde en kreeg een schadevergoeding van 1.000 euro.

Energetische behandelingen

De verdediging vroeg om vrijspraak. De advocate van D.D. benadrukte dat haar cliënte zich nooit uitgaf voor dierenarts. Wel zou ze een toestel hebben gehad om paarden een energetische behandeling te geven. Die behandelingen werden door de verdediging vergeleken met massages of acupunctuur. “De mensen komen altijd bij mij na een diagnose van de veearts”, vertelde de paardentrainster zelf. “We kunnen een bepaalde toegevoegde waarde zijn voor het welzijn van de paarden.”

8.000 euro boete

De rechtbank oordeelde dat D.D. zich inderdaad niet uitgaf voor dierenarts, maar stelde tegelijkertijd dat de vrouw daar ook niet voor werd vervolgd. Wel stond ze terecht voor het stellen van diagnoses en het uitvoeren van diergeneeskundige behandelingen. Zaken die volgens de rechter ook op haar website te lezen staan. Verder zou D.D. ook een diergeneeskundige behandeling hebben uitgevoerd bij een merrie met koliek. Omdat ze dat deed zonder opleiding als dierenarts, legde de rechter haar 8.000 euro boete op waarvan de helft voorwaardelijk.

