Gemeente plant esdoorns naast paardenwei

Gemeente Westerwolde heeft naast de weide van de stal van Bastiaan de Recht en Amber Koppen jonge esdoorns geplant. In mei 2019 riep LTO gemeentes nog op om te helpen de kans op vergiftiging door esdoorns te verkleinen.

In de bladeren en zaailingen van esdoorns kan een schimmel zitten die atypische myopathie kan veroorzaken als een paard de bladeren of zaailingen eet. In veel gevallen is deze ziekte dodelijk.

Meer diversiteit

Amber Koppen vertelt aan Dagblad van het Noorden dat ze eerst niet wist om wat voor bomen het ging, maar er door iemand op gewezen werd dat het esdoorns zijn. Het stel heeft contact opgenomen met de gemeente en die beargumenteerde de keuze voor de esdoorns als ‘we willen meer diversiteit in het bomenbestand’. Ook wist de gemeente te vertellen dat ze zelf de bladeren op moesten ruimen uit de wei.

Bomen vervangen

Inmiddels hebben de wethouders van gemeente Westerwolde er intern overleg over gehad. Uit het overleg kwam dat er overlegd gaat worden met de stalhouders en eventueel een ander soort bomen wordt geplaatst.

Bron: Horses.nl/Dagblad van het Noorden