Gemeenteraad stelt voorkeursrecht in op renbaan Duindigt, reddingsplan voorlopig van de baan

De gemeenteraad van Wassenaar heeft afgelopen maandag ingestemd met het instellen van een voorkeursrecht op de gronden van renbaan Duindigt, wat betekent dat de gemeente als eerste mag kopen als de eigenaar besluit het terrein te verkopen. Daarmee zijn de reddingsplannen voor de renbaan voorlopig van de baan. Aan het einde van het jaar moet het college met scenario's komen voor wat er gaat gebeuren met de grond.

De Amsterdamse vastgoedinvesteerder Stichting Villa Betty presenteerde opnieuw haar voorstel om met woningbouw de renbaan financieel veilig te stellen en uit te bouwen tot een hippisch centrum. Hun vertegenwoordiger was duidelijk: “Ons plan is helder. Wij willen hier het grootste hippisch centrum van Nederland maken. Daarom hebben we één vraag: welke toekomst ziet u voor zich?”

Weer tot bloei

Gebruikers en liefhebbers van de renbaan benadrukten dat Duindigt na moeilijke jaren weer tot bloei komt. Zij wezen op het succes van de Derby, die deze zomer bijna 7.000 bezoekers trok, en spraken over de groeiende belangstelling van jongeren voor de paardensport.

Gemeente houdt regie

Met het bijna unaniem genomen raadsbesluit houdt de gemeente voorlopig de regie. Het college werkt de komende maanden scenario’s uit, waarin ook de ideeën van Villa Betty en bewoners worden meegenomen. Voor het einde van het jaar legt wethouder Van Doeveren deze aan de raad voor.

Bron: Wassenaarders