Ger Visser voorlopig nog niet dakloos: ‘Uitstel van executie’

Op 4 mei zou voormalig Eurocommerce-topman Ger Visser uit zijn villa in Gorssel gezet worden, maar de rechtbank heeft geoordeeld dat het gevolgde verkoopproces niet deugt, dus moet dat opnieuw. Volgens curator Eric Looijen is het slechts uitstel van executie.

Looijen moest de koper van het pand afgelopen woensdag melden dat de deal van de baan is. Hij probeert al meer dan tien jaar het huis van Visser te gelde te maken en hij sluit niet uit bezwaar aan te tekenen tegen het oordeel dat het verkoopproces niet volgens behoren verlopen is.

Dochter van Visser laat niets meer horen

In oktober 2022 kwam de villa op Funda. De dochter van Visser bracht een bod van 1.875.000 euro uit, dik twee ton meer dan de vraagprijs. De woning werd haar gegund, maar ze liet niets meer van zich horen en heeft een boete van tien procent toegezegd gekregen.

Bod van 1,25 miljoen euro

In januari werd de gunning ingetrokken, maar niet lang daarna hoorde de curator dat één van de mensen die het huis destijds had bezichtigd, alsnog een bod van 1,25 miljoen euro wilde doen. Looijen stapte met dit bod naar de rechter-commissaris en die gaf groen licht om het bod te accepteren. Er kwam van een kennis van Visser nog een bod van een miljoen euro, 25.000 euro onder het eerdere bod. Pas toen curator Looijen de advocaat van Visser informeerde over de gesloten koopovereenkomst, kwam er van die kant een hoger bod.

Rechtbank steekt stokje voor verkoop

Deze week oordeelde de rechtbank dat het de taak van de curator is om een zo hoog mogelijke opbrengst te verkrijgen. Door in te gaan op het bod dat hij in januari kreeg, zonder een nieuw verkooptraject te starten, kan niet worden uitgesloten dat een hogere verkoopopbrengst mogelijk was geweest. Dat de curator veel moeite had gedaan om het huis aan gegadigden te laten zien, zo werd er bijvoorbeeld een sleutelmaker gevraagd, omdat Visser de deur niet open wilde doen, was volgens de rechter geen goede reden om het huis niet opnieuw aan te bieden.

Bron: Quotenet