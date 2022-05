Ger Visser vreest terugkeer naar ‘de hel’

Afgelopen maart opende justitie nog een strafzaak tegen Ger Visser. Volgens het openbaar ministerie hebben de voormalig multimiljonair en zijn vrouw (opnieuw) documenten vervalst. Nu hem een celstraf boven het hoofd hangt, beschrijft hij in een mail aan RTV Oost in detail hoe het er volgens hem aan toe gaat in de Nederlandse gevangenis.

Visser werd voor justitieel onderzoek van oktober 2018 tot januari 2019 in totaal honderd dagen gegijzeld, waarvan het grootste deel in de Penitentiaire Inrichting (IR) in Alphen aan Den Rijn. Hij werd door de rechtbank al twee keer tot jaren celstraf veroordeeld, maar ging in hoger beroep en zat die straffen nog niet uit.

Vier groepen

In zijn mail aan RTV Oost schrijft Visser in detail over de gewoontes tussen gevangenen, de bendevorming en het lot dat zedendelinquenten zou wachten. Het beeld dat Visser schetst, komt overeen met het gevangeniswezen uit Amerikaanse series. Volgens hem maken vier groepen de dienst uit in de PI: de ‘gelovige Marokkanen’, de Afrikanen, Oud-Oostblokkers en een groep bestaande uit Surinamers, Antillianen, Colombianen en Turken.

Marokkanen

Visser hielp met het lezen van correspondentie tussen gedetineerden en advocaten, waardoor ‘de Marokkanen’ hem accepteerden en beschermden. Daarmee verdiende hij ook telefoonminuten. Maar de vriendschap kwam volgens de oud-multimiljonair ook van pas toen een gedetineerde zijn cel binnenkwam en met een eetmes zwaaide. De man wilde het horloge van Visser, maar zijn Marokkaanse vrienden overmeesterden hem.

Lees hier het hele artikel op RTV Oost.