Gestolen koerspaarden uit Olen gevonden in Roemenië, twee mannen opgepakt

De twee koerspaarden die half september gestolen werden uit een wei in het Belgische Olen, zijn teruggevonden. Dankzij het werk van de politie, konden ze in Roemenië gevonden worden. Er zijn twee mannen in België en Roemenië opgepakt.

Eline Korving Door

In de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 september werden de paarden uit de wei gestolen. Daarnaast stalen de dieven ook nog materiaal uit een schuur. Het ging onder meer om wielen van een kar die gebruikt wordt in de drafsport.

Zwaar verlies voor eigenaar Jef Laureys

De diefstal was een zwaar verlies voor de eigenaar, Jef Laureys. Er was niet alleen de emotionele kant, maar de paarden waren ook waardevol. De twee koerspaarden hadden al koersen gewonnen. De eigenaar schat dat de waarde van de paarden ongeveer 25.000 euro is. Volgens Jef hadden de dieven, of hun opdrachtgever, wel degelijk de bedoeling om ermee te koersen. “Ze hebben er nieuwe hoefijzers op gezet. Ze zullen ze wel in ’t oog hebben gehad, omdat ze het zo goed deden op wedstrijden en ze dan gevolgd zijn.”

‘Blij dat ze samen gebleven zijn’

De eigenaar had niet verwacht dat hij zijn paarden ooit nog zou terugzien. “Blij dat ze samen gebleven zijn. Ze zullen veel aan elkaar gehad hebben, aldus Laureys.”

Mentaal in orde

Koersen gaan de paarden niet meteen opnieuw doen. “Nee, we moeten ze nu even laten bijkomen. Palma ziet er goed uit, maar Nemo is wel wat kilo’s kwijt. Dat is een slechte eter, die moet je echt kennen. Maar zijn hoofd is nog fris, dat zie je. Mentaal is hij dus wel in orde, maar fysiek zal het nog even duren.”

De eigenaar heeft de weiden van de paarden beveiligd met camera’s, om een nieuwe diefstal te voorkomen.

Bron: RTV/VRT/Horses.nl