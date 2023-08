Arlette Jasper-Kohl en haar echtgenoot Professor Edwin Kohl hebben hun Gestüt Peterhof in de verkoop gezet. Gestüt Peterhof, gelegen in het Duitse Perl, is de thuisbasis van onder andere de drievoudig Wereldkampioen Sezuan (v. Zack). Het hippisch complex wordt aangeboden op Christie's International Real Estate, de prijs is op aanvraag.