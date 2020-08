Gevierd paardenman verdachte in cocaïnezaak Nijeveen

Een groot drugslaboratorium in het rustige buitengebied van Drenthe: de buurt reageert vol ongeloof en verbijstering op de vondst van de grootste Nederlandse cocaïnewasserij ooit, in een manege in Nijeveen, en de aanhouding van de eigenaar, een gevierd paardenman. Dat meldt Leeuwarder Courant.

Mensen in de omgeving zeggen nooit iets gemerkt te hebben. Anderen die dagelijks op het erf kwamen, zijn met stomheid geslagen. Ook in de Friese paardenwereld is met verwondering gereageerd op de aanhouding van de manege-eigenaar. Het gaat om een bekende speler in de Friese paardenwereld. Zijn training- en handelsstal is een veelzijdig bedrijf en levert al jaren succesvolle rijpaarden, tuigpaarden en Friese paarden.

Jarenlang vaste deelnemer

De fokker was samen met zijn voormalige echtgenote jarenlang vaste deelnemer op concoursen, keuringen en wedstrijden. In december is het paar gescheiden. De vrouw heeft inmiddels een eigen trainingstal in Vledder. Ze is aangeslagen door het nieuws over de zaak waarin haar ex-man verdachte is. Ze laat desgevraagd weten geen zaken meer met hem te doen. Verder wil ze niet reageren.

Fokker van het Jaar

In 2017 stond de Drentse paardenman vol in de schijnwerpers bij de Friese hengstenkeuring in Leeuwarden. Hij en zijn toenmalige vrouw werden uitgeroepen tot Fokker van het Jaar door het KFPS. Het echtpaar presteerde dat jaar zowel in de sport als in de fokkerij uitzonderlijk met hun Friese paarden.

Geen meesterbrein

Collega’s zien in de Drent geen meesterbrein die de drugshandel zelfstandig op poten heeft gezet, maar eerder iemand die erin verstrikt is geraakt en faciliteerde.

Reactie Ids Hellinga

“Het komt mij vreemd voor dat hij in een dergelijke zaak een hoofdverdachte is. Onwerkelijk”, zegt Ids Hellinga, directeur van het KFPS. “Het zijn mensen die altijd met hart en ziel bezig zijn met de paarden. Ze steken er veel tijd in, er zijn niet veel mensen met zo’n drive.” Hij was meer met de tuigpaarden in de weer, zij met de Friezen. “Zij was de paardenvrouw, de drijvende kracht.” De paardenman was niet betrokken bij de organisatie van het KFPS. Hij zat niet in commissies en raden.

Beslag op paarden

Bij de inval in de stal afgelopen weekend zijn paarden in beslag genomen. Onduidelijk is of het om eigen paarden gaat of dat er ook pensionpaarden bij zijn.

