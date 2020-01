Gezocht: eigenaar van loslopend paard in Boelenslaan

De gemeente Achtkarspelen (Friesland) is op zoek naar de eigenaar van een paard. Het paard werd maandag 6 januari loslopend aangetroffen in Boelenslaan.

Nadat omstanders zich over het paard hadden ontfermd, werd hij overgebracht naar een tijdelijk adres in Boelenslaan. Daar verblijft het paard nog steeds.

Oproep

Achtkarspelen wil graag weten wie de eigenaar van het paard is. “Is dit paard van jou of weet jij van wie dit paard is? Neem dan contact op met Schutstalhouder Harm Sliep via het mailadres [email protected]”, aldus de oproep van de gemeente.

Update

De eigenaar van het paard heeft zich gemeld. Dat heeft de gemeente zojuist bekend gemaakt.

Bron: Horses.nl/Gemeente Achtkarspelen