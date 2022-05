Gouden Speld voor Corrie Ederveen

Hippisch duizendpoot Corrie Ederveen heeft de Gouden speld ontvangen. Corrie ontving deze KNHS bestuursonderscheiding uit handen van Eric Westerink, voorzitter van de Regio Gelderland.

Corrie Ederveen is als vrijwilliger zeer actief in vele disciplines van de paardensport. Zo is zij jurylid dressuur, afdelingsdressuur, I&R-controleur, Federatievertegenwoordiger en regelmatig hinderniscontroleur bij eventing. Al jarenlang is ze nauw betrokken bij de organisatie van het Hippisch Festijn Varsseveld. Ook op bestuurlijk niveau draagt Corrie met haar kennis graag bij aan de paardensport. Zo is zij onder meer voorzitter van RV/PC Varsseveld – Varus en was negen jaar lid van het dagelijks Regiobestuur voordat ze toetrad tot het dressuurforum namens Gelderland. Ook was Corrie negen jaar bestuurslid van Kring Achterhoek.

Wedstrijdorganisatie en WPA-adviseur

Daarnaast heeft Corrie ruime ervaring in het organiseren van allerlei soorten wedstrijden en zet ze zich als WPA-adviseur in voor sportaanbieders, helpt hen bij vragen over de concourssoftware, reglementen of wedstrijdorganisatie in het algemeen. In het dressuurforum ziet Corrie een uitdaging om het wedstrijdsportaanbod voor de paardensporters, maar ook voor de sportaanbieders, toegankelijk en aantrekkelijk te houden. Laagdrempelig maar met aandacht voor veiligheid en kwaliteit.

Helaas zorgt haar ziekte er voor dat Corrie haar enorme inzet voor de sport niet langer uit kan voeren. Enorme dank voor al haar werk en de Gouden KNHS speld komen haar meer dan toe.

Bron: KNHS