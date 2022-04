Groom redt 14 losgelaten paarden van Oekraïense dressuuramazone Iryna Sorokas

Op 27 februari bezette het Russische leger de hippische accommodatie van de Oekraïense dressuuramazone Iryna Sorokas in Boetsja, een voorstad van Kyiv. Daarop besloot zij haar 32 paarden los te laten in de hoop dat zij dit zouden overleven.

Iryna Soroka vertegenwoordigt het nationale dressuurteam van Oekraïne al enkele jaren. Tot iets meer dan een maand geleden bestond haar leven uit het trainen en uitbrengen van wedstrijden voor zowel haar eigen paarden als die van haar leerlingen. Thuisbasis was de nieuw gebouwde accommodatie in Boetsja. Toen het Russische leger hun accommodatie bezette werden zij gedwongen alles achter te laten en te vertrekken.

Hel

Groom Valeriy Korin besloot in de stad Boetsja blijven ondanks de verschrikkelijke situatie, die hij omschrijft als de hel. In de afgelopen weken heeft hij 14 van de 32 paarden gevonden en in leven weten te houden. Op 12 maart vond Valeriy een paard in Vorzel, een dorp in de buurt van Boetsja. De volgende dag vond hij nog twee paarden, waaronder de 22-jarige Prestige waarmee Iryna succesvol Grand Prix heeft gereden. Op 31 maart trof hij nog dertien paarden van de boerderij aan, waarvan er vier helaas doodgeschoten waren.

Nog 8 paarden vermist

Nadat het Oekraïense leger de controle over Boetsja heeft herwonnen, keren bewoners en journalisten terug naar de stad. “In totaal waren er 32 paarden op de hippische accommodatie waarvan er nu nog acht vermist zijn. Boetsja is nu eindelijk vrij van de Russen en we kunnen gaan zoeken zonder het risico te lopen te worden neergeschoten en gedood. Ik ben Valeriy Korin zo ontzettend dankbaar dat hij met gevaar voor zijn eigen leven is gebleven en mijn paarden heeft gered,” aldus Iryna Soroka.

Afgelopen zaterdag konden de gevonden paarden eindelijk worden geëvacueerd naar een huis met een grote omheinde tuin.

Onderstaand het filmpje dat Iryna plaatste op haar Social Media toen ze haar paarden weer zag.

Bron: Ridsport